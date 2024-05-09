В параде в Волгограде впервые участвовали полицейские из Африки

По площади шествовали колонны, представляющие разные подразделения. Также в параде участвовали полицейские в обмундировании сотрудников НКВД. Сотрудницы регионального управления МВД прошли в форме регулировщиц времен войны.
Прочие силовые ведомства также были представлены. Впервые принял участие парадный расчет службы судебных приставов.
Еще одни дебютанты — это курсанты Донецкого филиала Волгоградской академии МВД России. Также первый раз перед трибунами прошли слушатели правоохранительных ведомств 11 стран. Среди них — граждане Бурунди, Камеруна, Мали, Монголии, Эфиопии и Центральноафриканской Республики.
Среди младших участников выделим впервые приглашенных учеников авиационных кадетских классов средней школы № 6. Пешую часть парада закрыли девушки-кадеты.
Затем пошла техника. Первым пересек площадь танк Т-34. В этой части тоже были свои дебютанты. В частности, это восстановленная историческая техника спортшколы «Юный ястреб».
Кроме того, волгоградцы смогли увидеть тяжелые мотоциклы М-72, армейские автомобили «Виллис», Газ-67, Газ-69, грузовики ЗИС-5. Машины буксировали 57-миллиметровую пушку ЗИС-2 и 45-миллиметровую противотанковую пушку образца 1937 года.
Потом настала очередь грузовых автомобилей ГАЗ-51 и ГАЗ-63, пожарной машины ПМЗ-2 и автоцистерны АЦУ-20.
Современный боевой парк представили бронетранспортер БТР 82А, БМП-3, танки Т-80, автомобили УАЗ «Патриот». Впервые в парадном строю оказался транспорт военной полиции «Айстейс».
Замкнул парад техники «КАМАЗ», тянувший за собой гаубицу «Мста-Б».
В праздничные дни в Волгограде подготовлена обширная культурная программа. Как сообщили в пресс-службе администрации области, для гостей с 9 по 12 мая будут доступны информационные стойки на центральной набережной, в музее-панораме «Сталинградская битва» и на железнодорожном вокзале. Специалисты регионального Центра развития туризма и волонтеры помогут составить уникальный маршрут по Волгограду. Каждый обратившийся получит в подарок карту города и буклеты.