В параде в Волгограде впервые участвовали полицейские из Африки

В праздничные дни в Волгограде подготовлена обширная культурная программа. Как сообщили в пресс-службе администрации области, для гостей с 9 по 12 мая будут доступны информационные стойки на центральной набережной, в музее-панораме «Сталинградская битва» и на железнодорожном вокзале. Специалисты регионального Центра развития туризма и волонтеры помогут составить уникальный маршрут по Волгограду. Каждый обратившийся получит в подарок карту города и буклеты.