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Путин поздравил севастопольцев с 80-летием освобождения города

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и жителей Севастополя с Днем Победы и 80-й годовщиной освобождения города.

Источник: Пресс-служба Президента России

«С первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны. Легендарный город был свидетелем многих масштабных, знаменательных событий и поистине стал одним из символов ратной славы Отчизны, стойкости и мужества нашего народа», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин отметил, что особые, незабываемые страницы летописи Севастополя связаны с Великой Отечественной войной и с подвигом его защитников — бойцов и командиров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, мирных жителей.

«Сегодня севастопольцы — достойные наследники патриотических традиций предков — самоотверженно сражаются в рядах участников специальной военной операции, отстаивают суверенитет и свободу Родины, вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России», — добавил российский лидер.

Путин Владимир