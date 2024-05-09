Путин поздравил севастопольцев с 80-летием освобождения города

«С первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны. Легендарный город был свидетелем многих масштабных, знаменательных событий и поистине стал одним из символов ратной славы Отчизны, стойкости и мужества нашего народа», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.
Путин отметил, что особые, незабываемые страницы летописи Севастополя связаны с Великой Отечественной войной и с подвигом его защитников — бойцов и командиров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, мирных жителей.
«Сегодня севастопольцы — достойные наследники патриотических традиций предков — самоотверженно сражаются в рядах участников специальной военной операции, отстаивают суверенитет и свободу Родины, вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России», — добавил российский лидер.