Путин поздравил севастопольцев с 80-летием освобождения города

«С первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны. Легендарный город был свидетелем многих масштабных, знаменательных событий и поистине стал одним из символов ратной славы Отчизны, стойкости и мужества нашего народа», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.