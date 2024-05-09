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Путин: Запад хочет забыть итоги Второй мировой, Россия равняется на поколение победителей

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Россия равняется на поколение победителей, День Победы — самый главный, подлинно народный, священный праздник, об этом заявил в своем выступлении на параде Победы на Красной площади в центре Москвы президент России Владимир Путин.

Источник: Sputnik.md

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.

«Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции, поздравляю вас с Днём Победы».

сказал президент России.

Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, заявил Путин.

«Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов, они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести».

сказал он.

Он добавил, что сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить — она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи.

«Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни».

сказал Путин.

Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, известно, к чему ведет непомерность таких амбиций, заявил президент России.

Реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — это часть общей политике западных элит, заявил президент России.

«Реваншизм, издевательства над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов — это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития».

сказал Путин.

Однако Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников, сказал Путин, подчеркнув безусловную отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции.

Говоря о вооружении РФ, Путин отметил, что российские стратегические силы всегда в боеготовности. Россия сделает все, чтобы не допустить глобального столкновения, но никому не позволит себе угрожать.

«Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам».

сказал Путин на Параде Победы на Красной площади.

Россия переживает сложный, рубежный период, «судьба родины и ее будущее зависит от каждого из нас», также подчеркнул российский лидер.

Путин Владимир