Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Аксёнов: «Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм»

В Крыму проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Глава республики Сергей Аксёнов возложил цветы к памятнику советским воинам на Симферопольском воинском кладбище. Кроме того, церемония возложения цветов состоялась в симферопольском парке имени Ю. А. Гагарина к мемориалу «Вечный огонь» на Могиле Неизвестного солдата.

9

В память о павших в Великую Отечественную войну бойцах прошла минута молчания.

Сергей Аксёнов поздравил крымчан со священным для всех праздником — Днем Победы, призвав уделить в этот день особое внимание ныне здравствующим ветеранам.

— Поклонитесь в ноги ветеранам, передайте им слова бесконечной благодарности. Ведь то, что мы сегодня живем под мирным небом, — это их заслуга, — подчеркнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов акцентировал, что в переломный момент мировой истории именно советский народ оказался силой, которая смогла остановить фашизм.

— Так и сегодня наши защитники, участвующие в специальной военной операции, с честью выполняют свой долг на передовой, неустанно бьют врага. Благодаря их мужеству и смелости все задачи, которые поставил Верховный Главнокомандующий, будут выполнены в полном объеме, — отмечает Глава республики.

По мнению Сергея Аксёнова, достижение всех целей спецоперации важно не только для России, но и для народа Украины, который живет под гнетом киевского режима.

— Это нужно всем людям, которые проживают на территории бывшей Украины. Невозможно жить в идеологии, подменяющей уроки истории и человеческие ценности, — констатирует Глава Крыма.

В свою очередь, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил важность сохранения памяти о днях войны и ее героях.

— В Крыму память о Великой Отечественной войне жива. Каждый новый год не отдаляет нас от этой даты, а набирает особые смыслы, в том числе с учетом международной обстановки и спецоперации. Все это придает невероятную силу нашему народу, укрепляет наше единство, — сказал Председатель Госсовета РК.

В мероприятиях приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, руководители министерств и ведомств, представители правоохранительного и силового блока, другие.