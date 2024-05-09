Сергей Аксёнов: «Советский народ оказался той силой, которая смогла остановить фашизм»

— В Крыму память о Великой Отечественной войне жива. Каждый новый год не отдаляет нас от этой даты, а набирает особые смыслы, в том числе с учетом международной обстановки и спецоперации. Все это придает невероятную силу нашему народу, укрепляет наше единство, — сказал Председатель Госсовета РК.