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Андрей Бочаров передал волгоградцам поздравления от Владимира Путина

Губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров на параде зачитал текст поздравления президента Владимира Путина, адресованного жителям сталинградской земли.

Источник: администрация Волгоградской области.

В 10 утра на площади Павших Борцов начался парад Победы. Поздравления от Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента Владимира Путина участникам и зрителям парада зачитал губернатор.

«Мы искренне гордимся бессмертным подвигом отцов, дедов и прадедов, отстоявшим свободу и независимость Отечества, — говорится в поздравительной телеграмме. — Великие патриотические традиции и сегодня объединяют народ России, вдохновляют наших героев, мужественно защищающих Родину в ходе специальной военной операции. Желаю вам доброго здоровья и успехов».

Великая Отечественная война оставила след в каждой советской семье, добавил Андрей Бочаров. Память погибших защитников Отечества, отстоявших нашу свободу и независимость, почтили минутой молчания.

9 мая памятные акции и митинги состоятся во всех районах Волгоградской области. Все мероприятия проходят в условиях режима повышенной готовности, объявленного в регионе. Кульминацией Дня Победы станут залпы артиллерийского салюта.