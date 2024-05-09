Андрей Бочаров передал волгоградцам поздравления от Владимира Путина

«Мы искренне гордимся бессмертным подвигом отцов, дедов и прадедов, отстоявшим свободу и независимость Отечества, — говорится в поздравительной телеграмме. — Великие патриотические традиции и сегодня объединяют народ России, вдохновляют наших героев, мужественно защищающих Родину в ходе специальной военной операции. Желаю вам доброго здоровья и успехов».