Андрей Бочаров передал волгоградцам поздравления от Владимира Путина

В 10 утра на площади Павших Борцов начался парад Победы. Поздравления от Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента Владимира Путина участникам и зрителям парада зачитал губернатор.
«Мы искренне гордимся бессмертным подвигом отцов, дедов и прадедов, отстоявшим свободу и независимость Отечества, — говорится в поздравительной телеграмме. — Великие патриотические традиции и сегодня объединяют народ России, вдохновляют наших героев, мужественно защищающих Родину в ходе специальной военной операции. Желаю вам доброго здоровья и успехов».
Великая Отечественная война оставила след в каждой советской семье, добавил Андрей Бочаров. Память погибших защитников Отечества, отстоявших нашу свободу и независимость, почтили минутой молчания.
9 мая памятные акции и митинги состоятся во всех районах Волгоградской области. Все мероприятия проходят в условиях режима повышенной готовности, объявленного в регионе. Кульминацией Дня Победы станут залпы артиллерийского салюта.