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Россия и Белоруссия договорились о совместных учениях по ядерному вооружению

Президент России Владимир Путин заявил, что военные Белоруссии присоединяться к российским учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что в этот раз учения пройдут в три этапа, и Белоруссия присоединиться к России на втором этапе. По словам президента, такие указания даны Министерствам обороны и Генштабам РФ и Белоруссии.

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