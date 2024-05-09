Россия и Белоруссия договорились о совместных учениях по ядерному вооружению

Он пояснил, что в этот раз учения пройдут в три этапа, и Белоруссия присоединиться к России на втором этапе. По словам президента, такие указания даны Министерствам обороны и Генштабам РФ и Белоруссии.
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Президент России Владимир Путин заявил, что военные Белоруссии присоединяться к российским учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия.
Он пояснил, что в этот раз учения пройдут в три этапа, и Белоруссия присоединиться к России на втором этапе. По словам президента, такие указания даны Министерствам обороны и Генштабам РФ и Белоруссии.
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