Путин и Лукашенко рассказали, о чем говорили на встрече 8 мая

«В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались с министром обороны, с начальником генерального штаба. У нас полноценная была встреча», — сказал Путин.