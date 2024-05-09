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Путин и Лукашенко рассказали, о чем говорили на встрече 8 мая

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения, общались с и.о. министра обороны РФ Сергеем Шойгу.

Источник: © РИА Новости

«Мы вчера долго работали, расстались довольно поздно», — рассказал Путин.

«В три ночи», — уточнил Лукашенко.

«В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались с министром обороны, с начальником генерального штаба. У нас полноценная была встреча», — сказал Путин.

«И, конечно, говорили о том, что происходит, как я уже сказал, на линии боевого соприкосновения», — добавил он.

Лукашенко Александр
Путин Владимир