Путин и Лукашенко рассказали, о чем говорили на встрече 8 мая

«Мы вчера долго работали, расстались довольно поздно», — рассказал Путин.
«В три ночи», — уточнил Лукашенко.
«В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались с министром обороны, с начальником генерального штаба. У нас полноценная была встреча», — сказал Путин.
«И, конечно, говорили о том, что происходит, как я уже сказал, на линии боевого соприкосновения», — добавил он.