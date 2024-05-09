Глеб Никитин и Захар Прилепин встретились с участниками СВО

«Я думаю, что те, кто присутствует сегодня в зале, лучше, чем кто бы ни было, понимает цену Победы и масштаб подвига наших предков. Сейчас, когда вы сражаетесь за каждую пядь земли на территории Донбасса, на тех же самых землях, где сражались наши предки, мы осознаем, чего это стоит. Каждый метр, каждый населенный пункт, каждая высота, каждый опорник — там все пронизано нашей общей историей. За каждый пройденный метр, за каждый подвиг, который был совершен, огромное вам спасибо!» — сказал Глеб Никитин.