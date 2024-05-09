Глеб Никитин и Захар Прилепин встретились с участниками СВО

Перед началом мероприятия гостям была представлена выставка картин «Я вижу», на которых запечатлены моменты из зоны СВО.
Глеб Никитин, обращаясь к участникам встречи, отметил, что мероприятие неслучайно проходит перед Днем Победы.
«Я думаю, что те, кто присутствует сегодня в зале, лучше, чем кто бы ни было, понимает цену Победы и масштаб подвига наших предков. Сейчас, когда вы сражаетесь за каждую пядь земли на территории Донбасса, на тех же самых землях, где сражались наши предки, мы осознаем, чего это стоит. Каждый метр, каждый населенный пункт, каждая высота, каждый опорник — там все пронизано нашей общей историей. За каждый пройденный метр, за каждый подвиг, который был совершен, огромное вам спасибо!» — сказал Глеб Никитин.
Губернатор отметил, что правительство Нижегородской области реализует целый комплекс мер поддержки бойцов и их семей. Идет работа и по организации моральной поддержки. Совместно со Штабом Захара Прилепина реализуется уникальный проект постоянно действующих агитбригад, который стал продолжением предновогодней акции, завершившей 2023 год, «Нижегородская область — фронту». Теперь творческие коллективы ежемесячно посещают зону СВО, проезжая подразделения на всех направлениях фронта.
«Это невероятно важно, невероятно дорого: и внимание, и забота, и, в первую очередь, конечно же, личное присутствие и участие. Меньше всего солдат, боец, офицер хочет чувствовать себя оставленным, брошенным, без внимания. Нижегородская область помогает невероятно. В сравнении с другими регионами мы, конечно, опережаем большинство. И та помощь, которая здесь на территории делается, и центр “Сталь”, и иные формы подготовки — все это у нас поставлено на широкую ногу. И это вот мероприятие, которое сегодня происходит, оно беспрецедентно. Владимир Владимирович Путин сказал, что элита СВО должна стать элитой политической, участники СВО должны занимать командные должности. И мы должны с ними знакомиться», — сказал Захар Прилепин.
Также в ходе мероприятия прошло выступление поэтов Сергея Михеева и Владимира Безденежных (Нижний Новгород), Анны Долгаревой (Москва).
Участники встречи отметили, что мероприятие стало важным для каждого из них. Вечер был организован при активном содействии Центра Пешков и Штаба Захара Прилепина.
«Очень приятно участвовать в таких значимых событиях в жизни нашей области. Наш губернатор делает многое для всех нижегородцев в целом, и особенно — для участников спецоперации, которые сейчас находятся в зоне СВО, и для тех, которые вернулись. Такие мероприятия нужны, в них суть патриотического воспитания. Они показывают, что люди, которые были на СВО, не забыты и не будут никогда забыты», — отметил боец ЧВК «Вагнер», сотрудник учебного центра специального назначения «Сталь» Сергей Бондаренко.
«Для меня это важное событие. На таких мероприятиях я как участник, ветеран СВО чувствую свою значимость для нашего народа и государства. Отчетливо понимаю, что мы востребованы не только на фронте, но и в мирной жизни», — сказал участник СВО, награжденный медалью «За отвагу» и медалью Суворова, социальный координатор нижегородского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Филипп Мамаев.