Антон Алиханов поздравил жителей Калининградской области с Днем Победы

Но мы не допустим этого. И мы — дети, внуки и правнуки победителей всегда будем помнить и чтить великий подвиг нашего народа! Все дальше от нас май 45-го, но через годы, через поколения мы сохраним память о нашей Победе!", — говорится в поздравлении.