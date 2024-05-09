Антон Алиханов поздравил жителей Калининградской области с Днем Победы

Губернатор Антон Алиханов 9 мая поздравил жителей Калининградской области с Днем Победы.
Он называет этот день — праздником безграничного мужества и беззаветной любви к Родине, данью глубокого уважения защитникам Отечества.
"Сегодня мы видим попытки предать забвению героические страницы нашей истории, исказить мировую историческую память, обесценить подвиг нашего народа. Калининградская область, рожденная Великой Победой, постоянно ощущает нападки иностранных политиканов, которые мечтают пересмотреть итоги Второй Мировой войны.
Но мы не допустим этого. И мы — дети, внуки и правнуки победителей всегда будем помнить и чтить великий подвиг нашего народа! Все дальше от нас май 45-го, но через годы, через поколения мы сохраним память о нашей Победе!", — говорится в поздравлении.
Глава региона отмечает, что нигде так Победа не ощущается, как у нас, в Калининградской области: «Ведь для нашей малой Родины 9 мая для стало точкой отсчета».