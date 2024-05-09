В Перми прошел парад Победы

Ровно в 10.00 утра на Октябрьской площади в Перми прошел парад в честь 79-й годовщины со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На трибунах — встретить День Победы, собрались ветераны, курсанты, юнармейцы и участники СВО. Несмотря на морозную погоду, атмосфера на Октябрьской площади была приподнятой и торжественной.