В Перми прошел парад Победы

Ровно в 10.00 утра на Октябрьской площади в Перми прошел парад в честь 79-й годовщины со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На трибунах — встретить День Победы, собрались ветераны, курсанты, юнармейцы и участники СВО. Несмотря на морозную погоду, атмосфера на Октябрьской площади была приподнятой и торжественной.
— В прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие 20 парадных расчетов, — сообщили в администрации губернатора Пермского края. — В торжественном марше прошли более двух тысяч человек из военных и профильных ведомств.
Далее собравшиеся увидели прохождение расчетов механизированных колон — более 20 единиц как современной, так и исторической военной техники.
Часть этой техники уже представлена на улице Ленина, возле Театра-Театра. Напоминаем, движение личного и общественного автотранспорта здесь будет перекрыто на весь день.