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Лукашенко: РФ и Беларусь синхронизировали учения с ядерным оружием

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Беларусь и Россия решили синхронизировать учения с нестратегическим ядерным оружием на втором и третьем этапах, заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве.

Источник: Sputnik.by

По словам белорусского лидера, первый этап учений с тактическим ядерным оружием белорусская и российская армия проводили самостоятельно в этом году.

«Нами было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Владимирович (Путин — Sputnik) правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка».

сказал Александр Лукашенко.

После чего добавил, что российская сторона уже многократно проводила подобные учения, поэтому и было принято подключить и белорусских военных.

«И генеральные штабы уже, как мне сказал министр обороны России, приступили к исполнению этих поручений», — отметил глава белорусского государства.

Внезапная проверка

Накануне рабочего визита в российскую столицу Александр Лукашенко сообщил, что будет обсуждать со своим российским коллегой совместные действия по отработке использования ядерных специальных боеприпасов в ходе внезапной проверки в войсках, которую он объявил 7 мая.

При этом белорусский лидер акцентировал внимание, что тактическое ядерное оружие является сдерживающим и никто с ним в наступление идти не собирается.

В рамках внезапной проверки в белорусской армии отрабатывается подача специальных боеприпасов в ракетные и авиационные военные части. Военные отработали вопросы загрузки ТЯО на пусковые установки и подвески на фронтовые бомбардировщики.

Лукашенко Александр