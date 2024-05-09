Лукашенко: РФ и Беларусь синхронизировали учения с ядерным оружием

По словам белорусского лидера, первый этап учений с тактическим ядерным оружием белорусская и российская армия проводили самостоятельно в этом году.
«Нами было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Владимирович (Путин — Sputnik) правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка».
После чего добавил, что российская сторона уже многократно проводила подобные учения, поэтому и было принято подключить и белорусских военных.
«И генеральные штабы уже, как мне сказал министр обороны России, приступили к исполнению этих поручений», — отметил глава белорусского государства.
Внезапная проверка
Накануне рабочего визита в российскую столицу Александр Лукашенко сообщил, что будет обсуждать со своим российским коллегой совместные действия по отработке использования ядерных специальных боеприпасов в ходе внезапной проверки в войсках, которую он объявил 7 мая.
При этом белорусский лидер акцентировал внимание, что тактическое ядерное оружие является сдерживающим и никто с ним в наступление идти не собирается.
В рамках внезапной проверки в белорусской армии отрабатывается подача специальных боеприпасов в ракетные и авиационные военные части. Военные отработали вопросы загрузки ТЯО на пусковые установки и подвески на фронтовые бомбардировщики.