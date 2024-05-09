Беглов и Дрозденко поздравили жителей Петербурга и Ленобласти с Днем Победы

Господин Беглов напомнил, что новость о победе над фашистской Германией советский народ встретил с огромным ликованием 79 лет назад. Тогда они не могли сдерживать эмоций, поэтому плакали, обнимались и вместе пели песни. Губернатор Петербурга подчеркнул, что с того дня День Победы для России стал священным праздником.
«С тех пор мы — те, кто мы есть. И мы остаемся такими: сегодня снова побеждаем нацизм на полях сражений, защищаем русских людей, повторяем подвиг дедов и отцов», — написал Александр Беглов.
Губернатор Ленобласти указал, что 9 Мая всегда будет главным и дорогим праздником для всех семей и для всей страны. Александр Дрозденко подчеркнул, что в Дне Победы заключается гордость за ветеранов, сумевших своим мужеством, своей жизнью отвоевать для будущих поколений счастье свободно жить.
«Мы уверены в стойкости тех ребят, кто сегодня на передовой в зоне СВО, и в том, что Победа, как и 79 лет назад, будет за нами! С праздником Великой Победы, ленинградцы!»— поздравил господин Дрозденко.