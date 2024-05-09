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Беглов и Дрозденко поздравили жителей Петербурга и Ленобласти с Днем Победы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко поздравили жителей регионов с Днем Победы. Они обратились к россиянам в личных Telegram-каналах.

Источник: Коммерсантъ

Господин Беглов напомнил, что новость о победе над фашистской Германией советский народ встретил с огромным ликованием 79 лет назад. Тогда они не могли сдерживать эмоций, поэтому плакали, обнимались и вместе пели песни. Губернатор Петербурга подчеркнул, что с того дня День Победы для России стал священным праздником.

«С тех пор мы — те, кто мы есть. И мы остаемся такими: сегодня снова побеждаем нацизм на полях сражений, защищаем русских людей, повторяем подвиг дедов и отцов», — написал Александр Беглов.

Губернатор Ленобласти указал, что 9 Мая всегда будет главным и дорогим праздником для всех семей и для всей страны. Александр Дрозденко подчеркнул, что в Дне Победы заключается гордость за ветеранов, сумевших своим мужеством, своей жизнью отвоевать для будущих поколений счастье свободно жить.

«Мы уверены в стойкости тех ребят, кто сегодня на передовой в зоне СВО, и в том, что Победа, как и 79 лет назад, будет за нами! С праздником Великой Победы, ленинградцы!»— поздравил господин Дрозденко.