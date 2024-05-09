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Жители Словакии собрали $4 млн снарядов для Украины

Жители Словакии собрали $4 млн для покупки снарядов Украины. Об этом сообщает издание České noviny.

Источник: AP 2023

Уточняется, что этой суммы хватит на 2692 артиллерийских снаряда, производить их будут на чешском предприятии STV Group.

Сбор средств в Словакии начался в апреле, после того как власти страны отказались присоединиться к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины.

За все время в сборе денег приняли участие более 65 тыс. человек, один из них внес €100 тысяч.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что процесс евроинтеграции Украины затянется на годы, а государства, поддерживающие конфликт Москвы и Киева, будут всячески тормозить этот процесс. По словам политика, эти страны выступают за продолжение конфликта и заявляют, что Украина будет в Евросоюзе, но считают, что процесс вступления должен происходить «потихоньку».

Фицо напомнил, что Словакия серьезно относится к возможному членству Украины в ЕС, отметив при этом, что для вступления в объединение необходимо выполнить ряд условий.