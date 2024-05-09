Жители Словакии собрали $4 млн снарядов для Украины

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что процесс евроинтеграции Украины затянется на годы, а государства, поддерживающие конфликт Москвы и Киева, будут всячески тормозить этот процесс. По словам политика, эти страны выступают за продолжение конфликта и заявляют, что Украина будет в Евросоюзе, но считают, что процесс вступления должен происходить «потихоньку».