Ряд европейских стран могут признать Палестину 21 мая

Отмечается, что Ирландия, Испания, а также Словения и Мальта активизировали контакты с целью совместного признания палестинской государственности.

Эти государства ожидают голосования на генассамблее ООН 10 мая, которое может привести к признанию права палестинцев иметь полноправное членство во всемирной организации, отмечается в материале.