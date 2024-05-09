Мэр Воронежа поздравил горожан с 9 Мая

Мэр Воронежа Вадим Кстенин и председатель гордумы Владимир Ходырев в четверг, 9 мая, поздравили жителей столицы Черноземья с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне:
— Уважаемые воронежцы! Дорогие наши ветераны, защитники Родины! В эти майские дни Воронеж расцветает пышными кустами сирени — именно ее цветами 79 лет назад встречали вернувшихся с Победой домой солдат, на улицах звучат фронтовые песни, а мы вновь с гордостью, благодарностью, восхищением и любовью пересматриваем семейные альбомы с фотографиями родных ветеранов и тружеников тыла, — говорится в поздравлении.
Вадим Кстенин и Владимир Ходырев подчеркнули, что атмосфера всеобщего единения — это отражение народной памяти, которая с годами становится только крепче, служит вечным нравственным ориентиром, вдохновляет на защиту Отчизны и плодотворную работу.
— Дорогие наши фронтовики, низкий поклон вам за Победу! Спасибо за прекрасный возрожденный из пепла войны Воронеж и за ту стойкость, самоотверженность, верность идеалам и созидательность, которые вы воспитали в нас. Именно они помогают нам сегодня преодолевать и нынешние вызовы, бороться за правду и будущее нашей Родины. С праздником, воронежцы, с Днем Победы! Мира всем нам, счастья и процветания! — обратились к воронежцам мэр города и председатель гордумы.