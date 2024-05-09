Мэр Воронежа поздравил горожан с 9 Мая

— Дорогие наши фронтовики, низкий поклон вам за Победу! Спасибо за прекрасный возрожденный из пепла войны Воронеж и за ту стойкость, самоотверженность, верность идеалам и созидательность, которые вы воспитали в нас. Именно они помогают нам сегодня преодолевать и нынешние вызовы, бороться за правду и будущее нашей Родины. С праздником, воронежцы, с Днем Победы! Мира всем нам, счастья и процветания! — обратились к воронежцам мэр города и председатель гордумы.