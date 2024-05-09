Путин после инаугурации 7 мая встретился с командирами подразделений на СВО

Командир 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Д. Малахов (имя не уточняется) попросил начать производство «производстве БПЛА самолетного типа с носителями FPV у дронов». Президент отметил, что сегодня многие задачи решаются «малыми средствами, но с большим эффектом», хотя совсем недавно во всем мире считали, что такие задачи могут быть решены только с помощью авиационных комплексов. «Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет», — добавил он.