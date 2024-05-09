Путин после инаугурации 7 мая встретился с командирами подразделений на СВО

«У нас есть все возможности, абсолютно все возможности для того, чтобы все эти задачи (в сфере экономики и социальной сфере.— “Ъ”) были полностью реализованы, но только при одном условии — при условии вашей успешной работы на поле боя. Это ключевое звено на сегодняшний день. Мы все это понимаем, вся страна это понимает, и поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает», — сказал господин Путин.
В открытой части встречи командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты береговых войск Черноморского флота Олег Власов попросил президента провести оргштатные мероприятия в управлении его бригады, так как с начала военной операции ее численность возросла с 2,4 тыс. до 11,4 тыс. Господин Путин сказал, что бригаду нужно преобразовать в дивизию.
Командир 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Д. Малахов (имя не уточняется) попросил начать производство «производстве БПЛА самолетного типа с носителями FPV у дронов». Президент отметил, что сегодня многие задачи решаются «малыми средствами, но с большим эффектом», хотя совсем недавно во всем мире считали, что такие задачи могут быть решены только с помощью авиационных комплексов. «Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет», — добавил он.
Командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Халиков попросил ввести массовое производство наземного роботизированного комплекса «Курьер». По словам господина Путина, организовать такое производство возможно. Президент заверил, что российские конструкторы, ученые и инженеры «работают днем и ночью — в полном смысле этого слова, днем и ночью, — чтобы чуть-чуть опережать противника».