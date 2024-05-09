Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы

Он рассказал, что Нина Владимировна ушла на фронт в 15 лет. Она работала в медико-санитарном батальоне и прошла дорогами войны от Кавказа до Австрии. Получила ранение при форсировании Днепра, но вновь встала в строй и воевала до Победы в 1945 году. Ветеран награждена орденом и медалями.
После войны Нина Владимировна работала в библиотеке медицинской климатологии и климатотерапии имени И. М. Сеченова, а ее супруг Василий Евдокимович, вернувшись с фронта, был директором школы, а после — заведующим Крымским областным отделом народного образования.
«И в мирной послевоенной жизни наши фронтовики стремились принести пользу родной стране. Это важный пример служения Отечеству для всех нас, образец для воспитания новых поколений крымчан. А ратный труд и подвиги ветеранов в годы Великой Отечественной войны и сегодня вдохновляют наших защитников на новые победы», — написал глава Крыма в своем Telegram.