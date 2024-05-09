Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы

Он рассказал, что Нина Владимировна ушла на фронт в 15 лет. Она работала в медико-санитарном батальоне и прошла дорогами войны от Кавказа до Австрии. Получила ранение при форсировании Днепра, но вновь встала в строй и воевала до Победы в 1945 году. Ветеран награждена орденом и медалями.