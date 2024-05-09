Губернатор Челябинской области навестил раненых бойцов в госпитале

Алексей Текслер сегодня, 9 мая, посетил военный госпиталь в Челябинске. Глава региона отметил, что все ребята, несмотря на сложности, встречают праздник в приподнятом настроении. И для них сотрудники учреждения организовали концерт, накрыли стол, вручили подарки.
Губернатор рассказал о том, что в госпитале продолжаются ремонтные работы. В этом году удалось привести в порядок хирургический корпус: обновить палаты, закупить современное оборудование и мебель. Алексей Текслер отметил, что область помогает этому федеральному учреждению.
«Похорошел внутренний двор. И будем продолжать — на очереди ремонт фасада», — написал он.