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Губернатор Челябинской области навестил раненых бойцов в госпитале

Алексей Текслер сегодня, 9 мая, посетил военный госпиталь в Челябинске.

Источник: МК.RU Челябинск

Алексей Текслер сегодня, 9 мая, посетил военный госпиталь в Челябинске. Глава региона отметил, что все ребята, несмотря на сложности, встречают праздник в приподнятом настроении. И для них сотрудники учреждения организовали концерт, накрыли стол, вручили подарки.

Губернатор рассказал о том, что в госпитале продолжаются ремонтные работы. В этом году удалось привести в порядок хирургический корпус: обновить палаты, закупить современное оборудование и мебель. Алексей Текслер отметил, что область помогает этому федеральному учреждению.

«Похорошел внутренний двор. И будем продолжать — на очереди ремонт фасада», — написал он.