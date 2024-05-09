Губернатор Челябинской области навестил раненых бойцов в госпитале

Губернатор рассказал о том, что в госпитале продолжаются ремонтные работы. В этом году удалось привести в порядок хирургический корпус: обновить палаты, закупить современное оборудование и мебель. Алексей Текслер отметил, что область помогает этому федеральному учреждению.