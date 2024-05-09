Гуцул: жители Гагаузии — наследники Великой Победы

«Для нас 9 Мая — не просто праздник. Это сакральная дата для каждой гагаузской семьи. Жители Буджака оказались в эпицентре военных действий уже в первые дни Великой отечественной войны и храбро сражались на полях сражений, участвовали в эвакуации, ухаживали за раненными в госпиталях, самоотверженно трудились в тылу. Мы по праву считаем себя наследниками Великой Победы, а наших дедов и прадедов — воинами-освободителями!».