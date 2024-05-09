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Гуцул: жители Гагаузии — наследники Великой Победы

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Глава Гагаузии Евгения Гуцул поздравила жителей автономии с Днем Победы, обратившись к ним по видеосвязи из Москвы, где она в качестве гостя присутствовала на Параде Победы на Красной площади.

Источник: Sputnik.md

Ранее Гуцул и молдавский оппозиционный политик Илан Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Церемония прошла в преддверии Дня Победы. Гуцул поблагодарила президента России Владимира Путина за приглашение в Москву.

«Я благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за приглашение участвовать в праздничных мероприятиях. Это высокий знак дружбы и доверия между нашими народами».

отметила башкан.

Она также адресовала слова благодарности жителям Гагаузии, кто 9 мая ышел на шествие в Комрате, кто возложил цветы к памятникам воинов-освободителей в Чадыр-Лунге, Вулканештах и селах автономии.

«Для нас 9 Мая — не просто праздник. Это сакральная дата для каждой гагаузской семьи. Жители Буджака оказались в эпицентре военных действий уже в первые дни Великой отечественной войны и храбро сражались на полях сражений, участвовали в эвакуации, ухаживали за раненными в госпиталях, самоотверженно трудились в тылу. Мы по праву считаем себя наследниками Великой Победы, а наших дедов и прадедов — воинами-освободителями!».

сказала Евгения Гуцул.

Вечный огонь на Мемориале воинской славы в столице Гагаузии Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре Москвы.