Гуцул: жители Гагаузии — наследники Великой Победы

Ранее Гуцул и молдавский оппозиционный политик Илан Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Церемония прошла в преддверии Дня Победы. Гуцул поблагодарила президента России Владимира Путина за приглашение в Москву.
«Я благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за приглашение участвовать в праздничных мероприятиях. Это высокий знак дружбы и доверия между нашими народами».
Она также адресовала слова благодарности жителям Гагаузии, кто 9 мая ышел на шествие в Комрате, кто возложил цветы к памятникам воинов-освободителей в Чадыр-Лунге, Вулканештах и селах автономии.
«Для нас 9 Мая — не просто праздник. Это сакральная дата для каждой гагаузской семьи. Жители Буджака оказались в эпицентре военных действий уже в первые дни Великой отечественной войны и храбро сражались на полях сражений, участвовали в эвакуации, ухаживали за раненными в госпиталях, самоотверженно трудились в тылу. Мы по праву считаем себя наследниками Великой Победы, а наших дедов и прадедов — воинами-освободителями!».
Вечный огонь на Мемориале воинской славы в столице Гагаузии Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре Москвы.