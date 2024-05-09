Посол Израиля в РФ заявила, что страна никогда не откажется от празднования 9 Мая

«Израиль никогда не отказывался от празднования. Более того, с 2017 года израильский парламент, Кнессет, принял законодательство о том, что 9 Мая — это официальный праздничный день. В этот день проходит мероприятие, куда пойдет президент Израиля Ицхак Герцог вместе с министром абсорбции (министр репатриации и интеграции в правительстве Израиля — прим. ТАСС) отмечать героизм и борьбу еврейских солдат в музее еврейского солдата в Латруне. В Израиле по всей стране празднуют и отмечают, и будут продолжать и официальные церемонии в парламенте, и в музее еврейского солдата», — подчеркнула дипломат.
По словам Гальперин, 9 Мая для нее связано и с личной историей, историей семьи.
«Оба моих дедушки воевали в рядах Красной армии во время Второй мировой войны. Было около 500 тыс. евреев, еврейских солдат, которые воевали, из них 200 тыс. погибли: 120 тыс. погибли на войне и еще 80 тыс. попали в плен. К сожалению, поскольку они были евреями, им не удалось быть отправленными в лагеря: их сразу уничтожили немцы, нацисты», — добавила она.