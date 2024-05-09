Mundo: на Украине построили сеть подземных заводов

«Камышин построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы», — говорится в материале.
Местоположение и точное назначение замаскированных предприятий не разглашается, однако газета уточняет, что с 2023 года объемы производства выросли в три раза.
Ранее сообщалось, что Финляндия планирует в срочном порядке построить завод по производству тротила. В Минобороны Финляндии объяснили, что в стране есть необходимость значительного роста производства взрывчатых веществ на фоне украинского конфликта. Решение о том, где именно появится новый завод, еще не принято. Известно, что единственное подобное европейское предприятие находится в Польше.