Mundo: на Украине построили сеть подземных заводов

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует в срочном порядке построить завод по производству тротила. В Минобороны Финляндии объяснили, что в стране есть необходимость значительного роста производства взрывчатых веществ на фоне украинского конфликта. Решение о том, где именно появится новый завод, еще не принято. Известно, что единственное подобное европейское предприятие находится в Польше.