В Приднестровье и Молдавии не хотят допустить войны, заявил глава ПМР

«Я убежден, что руководство Приднестровья и руководство Молдавии трезво оценивают все обстоятельства и внешние факторы и не хотят допустить войны. Во всяком случае, я на это надеюсь. Я так вижу, что руководство Молдавии на сегодняшний день не желает эскалации в Приднестровье, руководство Приднестровья не желает эскалации в Молдавии», — сказал Красносельский.
Он также обратил внимание на то, что Приднестровье и Молдавию много рознит. По его словам, в Тирасполе совсем другое отношение к истории. «Мы не хотим войны. Войну очень легко начать, но ужасно сложно закончить. Поэтому необходимо обладать мудростью, чтоб этого не допустить», — отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.