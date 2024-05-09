В Приднестровье и Молдавии не хотят допустить войны, заявил глава ПМР

«Я убежден, что руководство Приднестровья и руководство Молдавии трезво оценивают все обстоятельства и внешние факторы и не хотят допустить войны. Во всяком случае, я на это надеюсь. Я так вижу, что руководство Молдавии на сегодняшний день не желает эскалации в Приднестровье, руководство Приднестровья не желает эскалации в Молдавии», — сказал Красносельский.