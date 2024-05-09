В Казани прошел Парад Победы с участием героев СВО

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, вместе с госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым и мэром Казани Ильсуром Метшиным прибыли на церемонию на раритетном автомобиле ГАЗ-14 «Чайка». Парад начался с вынесения государственных флагов России, Татарстана и знамени Победы под музыку Александра Александрова «Священная война». Их пронесли лучшие курсанты роты почетного караула Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища Вадим Гусев, Булат Габдрахманов и Иван Безпрозванный. Вадим Гусев получил орден Мужества за смелость и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции.
Вдоль кремлевских стен проехала колонна бронетехники, как советской, так и современной. Казанцы увидели легендарные танки Т-34, ИС-3, РСЗО БМ-13 «Катюша», бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82 и БТР-82А.
После завершения парада открылась военно-патриотической выставкой, где можно было поближе познакомиться с военной техникой и отведать полевую кухню.
Вечером на площади Тысячелетия у Казанского Кремля состоится концерт с участием Дмитрия Певцова, звезд татарской эстрады и сводного городского хора.