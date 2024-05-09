Захарова: Санду останется темным пятном в истории Молдавии

«Наши с вами ценности — понятно, мы о них заявляем, — это ценности, связанные в том числе с сохранением исторической памяти, с чествованием наших героев. А что там происходит, вы же видите. Но я еще раз хочу сказать: молдавский язык есть, и он будет. Уйдет Санду, она, безусловно, останется темным пятном в истории Молдавии, но язык останется, останется культура, останется идентичность молдаван как народа, как культуры, как самобытного края», — указала Захарова.