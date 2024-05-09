Захарова: Санду останется темным пятном в истории Молдавии

По ее словам, молдавский язык продолжит существовать для большинства жителей Молдавии и после ухода Санду с поста, вопреки тому, что при ней государственный язык республики был официально переименован в румынский.
«Наши с вами ценности — понятно, мы о них заявляем, — это ценности, связанные в том числе с сохранением исторической памяти, с чествованием наших героев. А что там происходит, вы же видите. Но я еще раз хочу сказать: молдавский язык есть, и он будет. Уйдет Санду, она, безусловно, останется темным пятном в истории Молдавии, но язык останется, останется культура, останется идентичность молдаван как народа, как культуры, как самобытного края», — указала Захарова.
Жертвами такой нацистской идеологии становятся люди, которые «никогда агрессии не исповедовали в качестве государственной или национальной политики», отметила официальный представитель МИД РФ.
«Вот это в первую очень касается молдаван — открытые, трудолюбивые, добрые люди, которые стали жертвой, которые стали полем для экспериментов людей недостойных, людей продажных, людей, которые даже и не скрывают, что это делают по указке и за немалые деньги из-за рубежа, — продолжила дипломат. — Они просто перестали даже это скрывать».
Мария Захарова выразила мнение, что политика Санду сопоставима с проводимыми Третьим рейхом экспериментами над национальностью и языком людей.
«А что касается Санду, вы знаете, я думаю, что это ведь сопоставимо с экспериментами Третьего рейха. Вот только тогда и там так экспериментировали с национальностью людей, с их языком», — сказала она.
Проведя параллель с политикой Третьего рейха, Захарова указала, что Санду «переписала людей буквально, не спрашивая их, заново по шаблону, по трафарету — наложила и обвела те кружочки, которые нужно, остальные вычеркнули, закрасили и выбросили».
«В одну секунду молдавский язык по росчерку пера правительства Санду превратился в румынский. А что это, как не элементы геноцида в отношении целого народа?» — отметила она.
По ее словам, Санду является «проводником этих же самых нациствующих идей, идеологем, философских взглядов, которые ей проплачивает Запад».
«Я считаю, что это сопоставимо либо с политикой Третьего рейха, либо с тем, как уходили колонизаторы из Африки, прочерчивая границы стран просто по линейке на карте, делая людям побольнее, то есть специально обрекая людей на будущие кровопролитные конфликты, имея такую на тот момент возможность», — заключила Захарова.