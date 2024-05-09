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Глава Башкирии рассказал о связи современников с поколением победителей

Глава Башкирии рассказал о связи современников с поколением победителей.

Источник: Башинформ

Радий Хабиров рассказал в соцсетях о преемственности жителей Башкирии с поколением победителей. Он отметил, что на торжественный парад Победы в Уфе пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, участников специальной военной операции, ветеранов военной службы и правоохранительных органов, семьи павших героев.

«В дни, когда наши воины героически сражаются на Украине с нацистами, мы как никогда чувствуем наше единство, неразрывную связь с поколением победителей. Башкортостан, как это было всегда, вносит свой достойный вклад в защиту Отечества. Сейчас нам вновь нужна победа! И мы её завоюем вместе, всем народом. Главное, чтобы наши герои вернулись домой, к своим родным и близким живыми и невредимыми. Слава народу-победителю! Слава защитникам Отечества! Всем благополучия, мира и добра!», — написал Радий Хабиров.