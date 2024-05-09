Аксенов рассказал о фронтовиках своей семьи и их истории любви

Сын Сергея Аксенова — Олег продолжает дело своих прадедов. В сентябре 2022 года он был призван в ряды Вооруженных Сил РФ и с этого времени участвует в СВО в рядах разведывательного подразделения морской пехоты. Известно, что в прошлом году Аксенов младший нес службу на мелитопольском направлении. Отец редко говорит о военных буднях сына.