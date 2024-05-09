Аксенов рассказал о фронтовиках своей семьи и их истории любви

«Мой дед со стороны отца Николай Петрович Аксенов воевал в танковых войсках. Начал войну с обороны Оржоникидзе, закончил в Праге», — написал глава республики.
Николай Петрович награжден орденом Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».
«Бабушка Мария Константиновна служила в авиации, обслуживала авиационное вооружение», — сообщил Сергей Аксенов.
Мария Константиновна награждена медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
Другой дед с материнской стороны — Семен Иванович Пелихатый участвовал в Висло-Одерской операции, в ходе которой получил тяжелое ранение: ему оторвало ногу.
«Деда отправили в военный госпиталь в Уфу, там он встретил мою бабушку Татьяну Сергеевну, которая работала в госпитале. Такая вот фронтовая история любви», — написал глава Крыма.
Семен Иванович был награжден орденом Отечественной войны.
«Как и все мы, стараюсь быть достойным памяти моих родных. Их имена навеки вписаны в историю моей семьи, в историю страны и Великой Победы», — добавил Сергей Аксенов.
Сын Сергея Аксенова — Олег продолжает дело своих прадедов. В сентябре 2022 года он был призван в ряды Вооруженных Сил РФ и с этого времени участвует в СВО в рядах разведывательного подразделения морской пехоты. Известно, что в прошлом году Аксенов младший нес службу на мелитопольском направлении. Отец редко говорит о военных буднях сына.
«Служит, как и все. Прошлую неделю дежурил по хозяйственной части, ночные дежурства, караулы — все как положено», — лаконично рассказал в марте минувшего года о службе сына Сергей Аксенов.