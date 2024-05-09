Пенсионерку на Украине приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку РФ в соцсетях

Как сообщило издание, 64-летняя женщина свою вину не признала.
Отмечается, что такой срок лишения свободы за публикацию в социальных сетях на Украине ранее не давали.
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Пожилой женщине на Украине дали пять лет лишения свободы из-за постов с поддержкой РФ в «Одноклассниках». Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Как сообщило издание, 64-летняя женщина свою вину не признала.
Отмечается, что такой срок лишения свободы за публикацию в социальных сетях на Украине ранее не давали.