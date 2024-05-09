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Бермудес: Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заверил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в четверг.

Источник: Sputnik.by

Кубинский президент находится в Москве с визитом, где накануне принял участие в юбилейном саммите лидеров ЕАЭС как представитель страны-наблюдателя в объединении. Также сегодня он в числе глав других государств присутствовал на Параде Победы на Красной площади.

«Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы. Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию, которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к российским границам».

подчеркнул Бермудес, обращаясь к Путину.

Он также пожелал российскому лидеру успехов в проведении специальной военной операции.

В свою очередь президент России отметил, что Москва всегда с неприятием относилась к попыткам США ограничить развитие Кубы, «нанести ей экономический ущерб незаконными санкциями, незаконными ограничениями».

Эти попытки предпринимаются Вашингтоном на протяжении многих лет, но кубинский народ «борется с этим и чувствует себя уверенно», сказал Путин.

Касаясь прошедшего накануне саммита ЕАЭС, президент РФ подчеркнул, что это объединение является одним из самых эффективных на постсоветском пространстве. Он выразил уверенность, что участие Кубы в работе ЕАЭС как страны-наблюдателя «даст свои результаты».