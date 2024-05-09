Бермудес: Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы

Кубинский президент находится в Москве с визитом, где накануне принял участие в юбилейном саммите лидеров ЕАЭС как представитель страны-наблюдателя в объединении. Также сегодня он в числе глав других государств присутствовал на Параде Победы на Красной площади.
«Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы. Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию, которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к российским границам».
Он также пожелал российскому лидеру успехов в проведении специальной военной операции.
В свою очередь президент России отметил, что Москва всегда с неприятием относилась к попыткам США ограничить развитие Кубы, «нанести ей экономический ущерб незаконными санкциями, незаконными ограничениями».
Эти попытки предпринимаются Вашингтоном на протяжении многих лет, но кубинский народ «борется с этим и чувствует себя уверенно», сказал Путин.
Касаясь прошедшего накануне саммита ЕАЭС, президент РФ подчеркнул, что это объединение является одним из самых эффективных на постсоветском пространстве. Он выразил уверенность, что участие Кубы в работе ЕАЭС как страны-наблюдателя «даст свои результаты».