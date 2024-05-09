Глеб Никитин встретился с воспитанниками Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса ПФО

«9 Мая — важнейшая памятная дата, значимая и для нас, и для жителей Республики Беларусь. Наши народы крепко связаны общей историей, духовными ценностями, а также памятью о Великой Отечественной войне и героях, без подвига которых победа была бы невозможна. Сохранение общей истории в настоящий момент является одной из самых актуальных задач, которые стоят перед нашим регионом и Белоруссией», — отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.