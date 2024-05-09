Глеб Никитин встретился с воспитанниками Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса ПФО

Участие суворовцев из Республики Беларусь стало результатом договоренности Глеба Никитина с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко в рамках визита последнего в Нижегородскую область в ноябре 2023 года.
«День Победы — это наша национальная гордость, память и скорбь, и святой долг сегодня — сделать так, чтобы не прерывалась историческая память о Победе. Очень рад, что к нашему торжеству вновь присоединились учащиеся Нижегородского кадетского корпуса имени генерала армии Маргелова и Минского суворовского военного училища из Республики Беларусь. Это стало доброй традицией. Искренне благодарю всех за участие в параде», — сказал Глеб Никитин.
Он отметил, что для воспитанников Минского суворовского военного училища подготовлена специальная культурная программа, в рамках которой для них проведут экскурсии по Нижнему Новгороду и Чкаловску.
Напомним, Нижегородскую область и Республику Беларусь связывают многолетняя крепкая дружба и успешное взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, одна из которых — мемориальная деятельность.
«9 Мая — важнейшая памятная дата, значимая и для нас, и для жителей Республики Беларусь. Наши народы крепко связаны общей историей, духовными ценностями, а также памятью о Великой Отечественной войне и героях, без подвига которых победа была бы невозможна. Сохранение общей истории в настоящий момент является одной из самых актуальных задач, которые стоят перед нашим регионом и Белоруссией», — отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.