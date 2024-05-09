Из Ростовской области отправили на фронт больше 100 «буханок»

«Большое спасибо всем, кто помогает и поддерживает. У нас есть традиция — каждые две недели мы награждаем людей, кто перечисляет средства для победы. Выбираем победителя случайным образом. Встречаемся с ним, общаемся. Однажды ко мне подошла учительница и рассказала: “Я все думала, как помочь нашим ребятам. А сейчас перечисляю свои 100 рублей и рада, я чувствую, что помогаю как могу”. Спасибо всем, кто помогает. Каждые эти 100 рублей важны, они идут на приобретение этих машин и всего остального, что необходимо», — отметил руководитель исполкома НФ.