Из Ростовской области отправили на фронт больше 100 «буханок»

«Очередная порция эвакуационных маших отправилась в зону СВО. Это не просто машины для эвакуации раненых. Каждая оборудована средствами радиоэлектронной борьбы, дрон-детекторами, противоосколочным одеялом и прибором ночного видения, чтобы автомобиль можно было использовать ночью с выключенными фарами. Это полноценные санитарные автомобили, которые, я надеюсь, будут служить долго и спасут много жизней», — рассказал Михаил Кузнецов.
Он добавил, что машины отправились в зону СВО с территории музейного комплекса «Самбекские высоты». И в этом просматривается преемственность поколений — наши деды воевали здесь, а теперь помощь отправилась к тем, кто в наши дни стоит на защите Родины.
«Большое спасибо всем, кто помогает и поддерживает. У нас есть традиция — каждые две недели мы награждаем людей, кто перечисляет средства для победы. Выбираем победителя случайным образом. Встречаемся с ним, общаемся. Однажды ко мне подошла учительница и рассказала: “Я все думала, как помочь нашим ребятам. А сейчас перечисляю свои 100 рублей и рада, я чувствую, что помогаю как могу”. Спасибо всем, кто помогает. Каждые эти 100 рублей важны, они идут на приобретение этих машин и всего остального, что необходимо», — отметил руководитель исполкома НФ.
Михаил Кузнецов рассказал, что помощь оказывают люди со всей страны. Поддержка жителей Ростовской области особо важна — отсюда уезжают и сюда приезжают военные, и именно здесь они могут почувствовать, как их любят, ждут и поддерживают.
«Дорогие ростовчане! Я не раз был в Ростове за последние два года, и этот город стал мне родным. Я хочу всех поздравить с самым главным праздником — 9 Мая! Пусть всегда подвиг наших бойцов, наших дедов будет с нами! И мы всегда будем стоять на защите интересов нашей страны», — сказал Михаил Кузнецов.