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«Бессмертный полк» в Кишиневе объединил тысячи человек — посол

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, главами дипмиссий Беларуси и Казахстана, соотечественниками принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечность» в знак памяти о бессмертном подвиге многонационального народа.

Источник: Sputnik.md

В комментарии для прессы посол отметил, что важность совместных усилий по защите исторической правды и наследия Великой Победы имеет приоритетное значение, особенно на фоне непрекращающихся попыток переписать историю и девальвировать значение событий того времени.

«Состоявшаяся в столице ежегодная акция “Бессмертный полк” объединила в колонне тысячи человек. Память о тех, кто отдал свои жизни за Победу над фашизмом бережно хранится в сердцах дружественного нам народа Республики Молдова».

отметил Васнецов.

Совместно с дипломатами стран ближнего зарубежья он выпустил голубей на мемориале «Вечность» в Кишиневе в память о героях, павших в борьбе с фашизмом на фронтах Великой Отечественной.