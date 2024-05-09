«Бессмертный полк» в Кишиневе объединил тысячи человек — посол

В комментарии для прессы посол отметил, что важность совместных усилий по защите исторической правды и наследия Великой Победы имеет приоритетное значение, особенно на фоне непрекращающихся попыток переписать историю и девальвировать значение событий того времени.
«Состоявшаяся в столице ежегодная акция “Бессмертный полк” объединила в колонне тысячи человек. Память о тех, кто отдал свои жизни за Победу над фашизмом бережно хранится в сердцах дружественного нам народа Республики Молдова».
Совместно с дипломатами стран ближнего зарубежья он выпустил голубей на мемориале «Вечность» в Кишиневе в память о героях, павших в борьбе с фашизмом на фронтах Великой Отечественной.