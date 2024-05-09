Лидер молдавских коммунистов обвинил Санду в раскалывании общества

В столице Молдавии прошел «Марш Победы», многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета «Победа», Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: «Ура!», «Победа!» Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов.