Некоторые лидеры, приглашенные на парад Победы, уехали из Кремля

Кадры прощания президента РФ Владимира Путина со своими коллегами опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Путин, провожая, пожал лидерам руки и тепло обнял их на прощание.
Москва, 9 мая — РИА Новости. Президенты Узбекистана, Киргизии и Казахстана после парада на Красной площади и торжественного приема по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уехали из Кремля.
Кадры прощания президента РФ Владимира Путина со своими коллегами опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Путин, провожая, пожал лидерам руки и тепло обнял их на прощание.