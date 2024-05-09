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Некоторые лидеры, приглашенные на парад Победы, уехали из Кремля

Москва, 9 мая — РИА Новости. Президенты Узбекистана, Киргизии и Казахстана после парада на Красной площади и торжественного приема по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уехали из Кремля.

Источник: © РИА Новости

Кадры прощания президента РФ Владимира Путина со своими коллегами опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Путин, провожая, пожал лидерам руки и тепло обнял их на прощание.