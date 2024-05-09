Судья Шмидт заявил, что Польша хочет отправить за ним наемных убийц

По его собственным словам, он не нарушил ни одного закона, который действует на территории Польши или Европейского Союза.
«Кроме того, вы уже планируете переправить через границу наемных убийц, обученных службами РП».
Таким образом, Томаш Шмидт прокомментировал новость о том, что Высший административный суд Польши принял решение снять с него судейский иммунитет.
Ранее, 6 мая, польский судья дал пресс-конференцию в Минске, где рассказал, что попросил политического убежища в Беларуси. После этого стало известно о том, что польские спецслужбы инициировали расследование, чтобы выяснить к каким секретным документам мог иметь доступ Томаш Шмидт.
В интервью для радио Sputnik Беларусь польский судья рассказал о мотивах, которые его побудили уехать из Польши. При этом он отметил, что, по его мнению, польские власти обслуживают интересы Вашингтона и Лондона.