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Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили вопросы расширения сотрудничества

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ходе встречи в Кремле, президенты Узбекистана и России обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений. Владимир Путин отметил динамичную работу правительств двух стран и заметное увеличение товарооборота. Он выразил ожидание в увеличении поставок узбекских фруктов и овощей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Со своей стороны, Шавкат Мирзиёев отметил выполнение текущих торговых договоренностей и обсудил с Владимиром Путиным планы по освоению инвестиций на сумму пять миллиардов долларов.

Он также упомянул о встрече с Денисом Мантуровым, заместителем председателя правительства — министром промышленности и торговли РФ, где были решены ключевые вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев выразил удовлетворение текущим уровнем экономических отношений и поделился впечатлениями о визите Рустама Минниханова, главы Республики Татарстан, в Узбекистан, подчеркнув высокое качество и доступность местной сельскохозяйственной продукции.

Оба лидера подтвердили намерение увеличивать объемы торговли и продолжать развивать проекты, такие как «Агроэкспресс», способствующие укреплению экономических связей между странами.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир
экономика