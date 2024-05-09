Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили вопросы расширения сотрудничества

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ходе встречи в Кремле, президенты Узбекистана и России обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений. Владимир Путин отметил динамичную работу правительств двух стран и заметное увеличение товарооборота. Он выразил ожидание в увеличении поставок узбекских фруктов и овощей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.