Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили вопросы расширения сотрудничества

Со своей стороны, Шавкат Мирзиёев отметил выполнение текущих торговых договоренностей и обсудил с Владимиром Путиным планы по освоению инвестиций на сумму пять миллиардов долларов.
Он также упомянул о встрече с Денисом Мантуровым, заместителем председателя правительства — министром промышленности и торговли РФ, где были решены ключевые вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества.
Шавкат Мирзиёев выразил удовлетворение текущим уровнем экономических отношений и поделился впечатлениями о визите Рустама Минниханова, главы Республики Татарстан, в Узбекистан, подчеркнув высокое качество и доступность местной сельскохозяйственной продукции.
Оба лидера подтвердили намерение увеличивать объемы торговли и продолжать развивать проекты, такие как «Агроэкспресс», способствующие укреплению экономических связей между странами.