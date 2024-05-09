Губернатор поздравил по телефону ветерана из Сызрани с Днем Победы

В Самаре 9 мая 2024 года на площади Куйбышева состоялся парад Победы. В качестве почетных гостей на него были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Однако не всем из них удалось попасть на это мероприятие. Не смог приехать на парад фронтовик Михаил Варламов, который сейчас живет в Сызрани. Однако его не оставили без внимания. Губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров поздравил ветерана по телефону.