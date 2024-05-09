Губернатор поздравил по телефону ветерана из Сызрани с Днем Победы

В Самаре 9 мая 2024 года на площади Куйбышева состоялся парад Победы. В качестве почетных гостей на него были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Однако не всем из них удалось попасть на это мероприятие. Не смог приехать на парад фронтовик Михаил Варламов, который сейчас живет в Сызрани. Однако его не оставили без внимания. Губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров поздравил ветерана по телефону.
— Вы в одном строю стояли с освободителями, борцами с фашизмом, с победителями милитаристской Японии. И сегодня ваш подвиг продолжают внуки и правнуки. Я вас искренне благодарю за ваш беспримерный подвиг, за то, что вы и сегодня являетесь важным ориентиром для нынешних героев-защитников Отечества. Доброго здоровья вам, мира вашему дому, благополучия, — обратился глава региона к ветерану.
Михаил Варламов в ответ поблагодарил за заботу и подарки, которые ему передали единороссы Сызрани. Также он выразил надежду, что следующий парад, следующий День Победы сможет встретить вместе со всеми на главной площади Самары.
Отметим, Михаил Варламов воевал с милитаристской Японией. После окончания войны он более 30 лет работал в правоохранительных органах. Уволился в запас в звании полковника внутренней службы. У ветерана более 20 наград, в их числе медали «За Победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу в МВД» и орден Отечественной войны II степени.