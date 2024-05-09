Минниханов на приеме по случаю Дня Победы: Сегодня мы должны продемонстрировать единение

«У нас сильный духом народ. В тяжелейшие времена мы всегда сплачиваемся, становимся еще крепче. И мы демонстрируем это сейчас, когда наша страна столкнулась с тяжелейшим испытанием. Мы доказали — с нами нельзя не считаться», — подчеркнул, также связав прошлое и настоящее, Герой Труда РФ.