Польский суд разрешил арестовать уехавшего в Белоруссию судью Шмидта

Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
«Дисциплинарный суд при Высшем административном суде сегодня удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Томаша Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест», — говорится в сообщении.
Ранее польская прокуратура направляла в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности и его аресте на основании доказательств, собранных «в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша, то есть деяния, подпадающие под статью 130 параграф 2 Уголовного кодекса».
Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он «принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике».
По мнению прокуратуры, действия, предпринятые Шмидтом, «должны были подорвать международное положение Польши и проводимую международную политику», а также «вызвать внутреннюю напряженность».