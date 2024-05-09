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Лидер Кубы заявил, что русский народ сыграл основную роль в разгроме фашизма

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Русский народ сыграл ключевую роль в победе над фашизмом, а в западных странах пытаются отрицать этот факт, искажая историю. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, находящийся с визитом в Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Я поблагодарил [президента России Владимира Путина] за привилегию участвовать в 79-й годовщине Дня Победы вместе с героическим русским народом, сыгравшим основную роль в разгроме фашизма. Это факт, который западные ревизионисты пытаются отрицать, грубо искажая историю. Победа Советского Союза над фашизмом — это событие, выходящее за пределы России, это триумф прогрессивного человечества над грозящим вернуться грозным бедствием нацизма», — написал он в X (ранее Twitter). Ранее лидер карибской страны посетил парад Победы на Красной площади и встретился с Путиным.

Диас-Канель находится с рабочим визитом в Москве. В среду он выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. В Евразийском экономическом союзе Куба является государством-наблюдателем.