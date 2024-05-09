Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Военное положение и мобилизация на Украине были введены с начала специальной военной операции, 24 февраля 2022 года. С этого момента они неоднократно продлевались. Украинское законодательство запрещает проведение выборов в условиях военного положения. В то же время Владимир Зеленский 16 апреля подписал новый закон, ужесточающий условия мобилизации. 8 мая Верховная рада приняла закон о мобилизации осужденных.