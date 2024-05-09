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Хренин: потомки побежденных бросили вызов потомкам победителей

МИНСК, 9 мая — Sputnik. У Беларуси миролюбивая политика и она не стремится захватывать чужие земли, никому не угрожает, заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Потомки побежденных бросили вызов потомкам победителей. Хотят взять матч-реванш, но у них это тоже не получится. Пусть учат историю… Если нужно, дадим серьезный отпор».

подчеркнул министр.

Он заверил, что белорусская армия будет четко сохранять мир в стране. Также глава оборонного ведомства отметил, что военные делают свое дело, а другие должны делать свое.

«…Мы заботимся о своей обороне, нас все равно упрекают со всех сторон… Мы хотим жить у себя спокойно растить своих детей», — заключил министр.

Виктор Хренин примет сегодня участие в возложении венков и цветов к монументу Победы в центре Минска в рамках патриотической акции «Беларусь помнит!». Эту церемонию возглавит президент Беларуси Александр Лукашенко.