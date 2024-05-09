Хренин: потомки побежденных бросили вызов потомкам победителей

«Потомки побежденных бросили вызов потомкам победителей. Хотят взять матч-реванш, но у них это тоже не получится. Пусть учат историю… Если нужно, дадим серьезный отпор».
Он заверил, что белорусская армия будет четко сохранять мир в стране. Также глава оборонного ведомства отметил, что военные делают свое дело, а другие должны делать свое.
«…Мы заботимся о своей обороне, нас все равно упрекают со всех сторон… Мы хотим жить у себя спокойно растить своих детей», — заключил министр.
Виктор Хренин примет сегодня участие в возложении венков и цветов к монументу Победы в центре Минска в рамках патриотической акции «Беларусь помнит!». Эту церемонию возглавит президент Беларуси Александр Лукашенко.