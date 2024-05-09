Зеленский пожаловался на недостаточные поставки западного оружия

«Эта помощь от пункта “А” — голосование в Конгрессе [США] или европейская поддержка, мы всем благодарны. Но пункт “Б” — это Украина и фронт. Так вот, от пункта “А” до пункта “Б” есть расстояние, оно уже не в километрах, а оно уже в неделях и месяцах, к сожалению. Мы фиксируем это. Да, есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы», — сказал он на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой была опубликована в телеграм-канале офиса президента.