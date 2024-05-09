Путин заявил, что РФ уделяет особое внимание развитию отношений с Африкой

«Особое внимание уделяем укреплению отношений со странами Африканского континента. Способствуем облегчению их долгового бремени», — указал он.
Путин напомнил, что по итогам прошлогоднего саммита Россия — Африка был одобрен солидный пакет совместных документов, среди них — декларация и конкретный план действий до 2026 года. «Прилагаем все необходимые усилия по их практической реализации», — отметил российский лидер.
Он напомнил, что странами учрежден новый диалоговый формат: министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка (СМИД Россия — Африка) на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. «Мы работаем над организацией первой такой встречи в ноябре этого года в Сочи. Рассчитываем на участие в ней и главы МИД Гвинеи-Бисау», — добавил президент РФ.