Суд в Польше дал разрешение на арест уехавшего в Белоруссию судьи

«Дисциплинарный суд при Высшем административном суде сегодня (9 мая 2024 года — прим. ТАСС) рассмотрел прошение прокурора и дал согласие на привлечение Томаша Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и заключение под стражу», — указано в сообщении на сайте Национальной прокуратуры республики.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск дал поручение профильным ведомствам лишить уехавшего в Белоруссию судью иммунитета.
6 мая Шмидт на пресс-конференции в Минске попросил предоставить ему политическое убежище в Белоруссии из-за несогласия с политикой польских властей. Он также обратился к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой обеспечить ему защиту, отметив, что в настоящее время считает свое возвращение в Польшу невозможным в том числе по соображениям безопасности. В ответ на заявление варшавского судьи глава польского МИД Радослав Сикорский назвал его предателем. Туск заявил о имевшемся доступе к секретным документам у варшавского судьи. Польский портал Onеt утверждает, что Шмидт якобы на протяжении последних нескольких лет поддерживал контакты с белорусскими и российскими спецслужбами.