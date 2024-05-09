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Суд в Польше дал разрешение на арест уехавшего в Белоруссию судьи

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде Польши дал согласие на лишение иммунитета и арест уехавшего в Белоруссию варшавского судьи Томаша Шмидта, ранее соответствующее прошение было направлено в судебный орган прокуратурой республики.

Источник: РИА "Новости"

«Дисциплинарный суд при Высшем административном суде сегодня (9 мая 2024 года — прим. ТАСС) рассмотрел прошение прокурора и дал согласие на привлечение Томаша Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и заключение под стражу», — указано в сообщении на сайте Национальной прокуратуры республики.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск дал поручение профильным ведомствам лишить уехавшего в Белоруссию судью иммунитета.

6 мая Шмидт на пресс-конференции в Минске попросил предоставить ему политическое убежище в Белоруссии из-за несогласия с политикой польских властей. Он также обратился к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой обеспечить ему защиту, отметив, что в настоящее время считает свое возвращение в Польшу невозможным в том числе по соображениям безопасности. В ответ на заявление варшавского судьи глава польского МИД Радослав Сикорский назвал его предателем. Туск заявил о имевшемся доступе к секретным документам у варшавского судьи. Польский портал Onеt утверждает, что Шмидт якобы на протяжении последних нескольких лет поддерживал контакты с белорусскими и российскими спецслужбами.