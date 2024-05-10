В День Победы Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства Уфы.

Сегодня, 9 мая, после торжественного собрания в честь Дня Победы Глава Башкортостана Радий Хабиров совершил прогулку по улице Ленина от ГКЗ «Башкортостан» до сада имени Аксакова. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал ему, как идет благоустройство и обновление городских пространств к 450-летию города. В частности, ремонт тротуара на улице Ленина в этом году ведется на участке от улицы Кирова до улицы Революционной. Здесь предполагаются: укладка гранитной брусчатки, устройство наружного освещения, а также озеленение. Кроме того, здесь будет реализован проект «Чистое небо». Его суть заключается в том, чтобы убрать из поля зрения горожан воздушные линии связи и энергоснабжения. Все провода проложат под землей.
В целом, из бюджета Уфы выделили 307,6 млн рублей на ремонт тротуаров. Уже завершено световое оформление пешеходной части улицы Ленина (аллея ArtTerria), установлены знаки туристской навигации, арт-объекты, световые инсталляции. Установлены ящики-газоны, в которые начали высаживать цветы, кустарники и небольшие деревья. Рядом с государственным концертным залом «Башкортостан» в Уфе появится сквер этнической тематики.
«Пока полно замечаний. Я сейчас посмотрел и понял — в таком ещё плохом состоянии улица Ленина. Нам надо многое сделать, но улицу мы существенно преобразим. К 450-летию центр Уфы должны привести в порядок».
В саду имени Аксакова Глава Башкортостана пообщался с жителями Уфы, которые пришли в обновленное общественное пространство. Он посмотрел вместе с ними праздничный концерт, а затем с супругой под аплодисменты зрителей станцевал вальс Победы.
Глава региона пообщался с юными шахматистами-любителями, для которых сегодня в саду имени Аксакова был организован турнир.
«Радует, что дети сами пришли поиграть в шахматы. Это интеллектуальная игра, которая развивает мышление. Победителю турнира от меня подарок — именные часы от Главы Башкортостана».
Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», благоустройство сада было начато в апреле 2023 года по инициативе Главы республики и проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Территорию разделили на несколько функциональных зон. В саду имени Аксакова есть историческая аллея, летний амфитеатр, литературная гостиная, событийная площадка, детский игровой комплекс с безопасным покрытием, баскетбольная площадка, скейт-парк, открытая библиотека. Здесь созданы условия для отдыха жителей всех возрастов.
«Мне было очень важно сегодня еще раз посмотреть: будет ли этот парк наполнен людьми и событиями. Все говорят — парк живой. Сами посмотрите, сколько детей здесь. Мне кажется, хорошо получилось. Скоро вплотную займемся уфимским парком Лесоводов».