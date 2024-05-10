В День Победы Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства Уфы.

Сегодня, 9 мая, после торжественного собрания в честь Дня Победы Глава Башкортостана Радий Хабиров совершил прогулку по улице Ленина от ГКЗ «Башкортостан» до сада имени Аксакова. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал ему, как идет благоустройство и обновление городских пространств к 450-летию города. В частности, ремонт тротуара на улице Ленина в этом году ведется на участке от улицы Кирова до улицы Революционной. Здесь предполагаются: укладка гранитной брусчатки, устройство наружного освещения, а также озеленение. Кроме того, здесь будет реализован проект «Чистое небо». Его суть заключается в том, чтобы убрать из поля зрения горожан воздушные линии связи и энергоснабжения. Все провода проложат под землей.