Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой

«Наши бывшие союзники в роли единоличных победителей гитлеровской Германии видели только себя. Как и в начале 1940-х, Запад готов на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство».
Он отметил, что над полями былых сражений вновь гремят взрывы, пахнет порохом, гибнет мирное население.
«Мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться. Человечество в своей истории однажды уже сумело объединиться против всеобщего зла, и это привело к Победе».
Глава государства напомнил, что в 1940-х был сокрушен фашизм.
«…Потому что были вместе. Русские и белорусы, украинцы и казахи, литовцы и узбеки, молдаване и таджики. Все народы большой Советской страны. Против гитлеровской орды с нами воевали десятки других народов мира. В том числе Европы и Соединенные Штаты. И мы это не забыли. У нас хорошая память в отличие от них».
Президент отметил, что «наши память и правда» надежным щитом стоят на пути воцарения в мире хаоса и идей превосходства.
«Дают иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций, становятся маяком в море вызовов и угроз нового времени. Мы не стали на колени перед врагами тогда и не намерены склонять голову перед ними и сегодня», — заявил белорусский лидер.
Он сделал акцент и на том, что война научила белорусов свято беречь родную землю, защищать ее ценой собственной жизни и хранить память о подвиге предков.