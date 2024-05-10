Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой

«…Потому что были вместе. Русские и белорусы, украинцы и казахи, литовцы и узбеки, молдаване и таджики. Все народы большой Советской страны. Против гитлеровской орды с нами воевали десятки других народов мира. В том числе Европы и Соединенные Штаты. И мы это не забыли. У нас хорошая память в отличие от них».