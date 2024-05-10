В Молдавии более 150 человек оштрафуют за ношение георгиевской ленты

«Правоохранители зафиксировали более 150 человек, носивших георгиевскую ленту. Полиция постоянно следит за людьми, участвующими в сегодняшних событиях. Все лица, допустившие нарушения законодательства, фиксируются, выявляются и в дальнейшем будут вызваны в полицию и задокументированы», — заявила Фетко журналистам.
По ее словам, было решено не оформлять протоколы на местах, чтобы не допускать провокаций или конфликтов.
В полиции уточнили, что на митингах в Гагаузии было зафиксировано более 60 человек, а на марше в Кишиневе — более 90.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.