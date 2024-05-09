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Представитель Армянской церкви потребовал отставки Пашиняна

Представитель Армянской апостольской церкви, глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстанян на многотысячном митинге в центре Еревана потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидер протеста дал премьер-министру час на отставку, затем продлил время еще на 20 минут.

Источник: РИА "Новости"

«Никол Пашинян, даем тебе час, чтобы уйти в отставку. Я готов в течение этого часа встретиться и обсудить все условия отставки. В Армении вы больше не имеете какой-либо власти», — заявил Галстанян (цитата по «Интерфакс»). Позднее лидер протестов дал Пашиняну еще 20 минут.

По словам Галстаняна, премьер-министр и его правительство «полностью провалило управление страной». Лидер протестов подчеркнул, что правительство «провалило политику по всем направлениям», в частности, разрушило систему безопасности страны, «нацелились по церкви, нанесли удар по идентичности и внесли ложные нарративы» (цитата по ArmInfo).

По мнению Галстаняна, власти Армении провалили всю внешнюю политику: «нет ни одного стола переговоров, где Армении есть что сказать — ни на Юге, ни на Севере, ни на Западе, ни на Востоке» (цитата по ArmInfo). Он также заявил, что одним из результатов работы правительства стала потеря Нагорного Карабаха.

На кадрах, опубликованных «Sputnik Армения», видно многотысячную толпу, которая заняла практически всю площадь Республики в Ереване. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой выступают лидеры оппозиции. По данным ArmInfo, здание правительства Армении оцеплено полицейским кордоном, полиция дислоцировала дополнительные силы на прилегающие к площади Республики улицы.

22 апреля Никол Пашинян объявил о начале процесса делимитации границы с Азербайджаном. Перед этим армянский МИД заявил о достижении предварительной договоренности с Азербайджаном о делимитации на отдельном участке границы, в том числе о передаче Баку четырех сел в Тавушской области, которые входили в Азербайджанскую ССР до 1990-х годов. Подписать протокол, в котором будут обозначены линии границы, стороны условились до 15 мая.

4 мая Баграт Галстанян с благословения Католикоса всех армян Гарегина Второго начал шествие из Тавушской области. Позднее он объявил о проведении акции протеста в Ереване с 9 мая против политики власти в вопросе делимизации границ с Азербайджаном. Организаторами митинга выступило движение «Тавуш во имя родины».

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