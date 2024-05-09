Представитель Армянской церкви потребовал отставки Пашиняна

По мнению Галстаняна, власти Армении провалили всю внешнюю политику: «нет ни одного стола переговоров, где Армении есть что сказать — ни на Юге, ни на Севере, ни на Западе, ни на Востоке» (цитата по ArmInfo). Он также заявил, что одним из результатов работы правительства стала потеря Нагорного Карабаха.