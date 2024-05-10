Лукашенко назвал иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций

Он также акцентировал внимание на то, что Беларусь не стала на колени перед врагами тогда, уточнив, что не намерена склонят голову перед ними и сегодня. Лукашенко отметил, что война научила белорусов свято беречь родную землю, защищать ее ценой собственной жизни, хранить память о подвиге предков.