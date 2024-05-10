Лукашенко назвал иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске 9 Мая назвал иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций.
Он напомнил, что Победу над фашизмом удалось завоевать общими усилиями всех народов Советского Союза, объединившиеся против общего врага. С ними воевали против гитлеровской орды также десятки других народов мира, в том числе Европы и США.
— И мы этого не забыли, у нас хорошая память, в отличие от них, — заметил президент Беларуси.
По его словам, память и правда надежным щитом стоят на пути воцарения в мире хаоса, идей превосходства. Глава государства подчеркнул:
— Дают иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций, становятся маяком в море вызовов и угроз нового времени.
Он также акцентировал внимание на то, что Беларусь не стала на колени перед врагами тогда, уточнив, что не намерена склонят голову перед ними и сегодня. Лукашенко отметил, что война научила белорусов свято беречь родную землю, защищать ее ценой собственной жизни, хранить память о подвиге предков.
— Мы не допустим повторения того, что видели и пережили они.