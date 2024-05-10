Лукашенко рассказал об учениях с тактическим ядерным оружием

«Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. Это оружие сдерживания, все так говорят. Для нас и России это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более», — сказал Лукашенко журналистам в Минске.
Президент подчеркнул, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также нужно учиться обращаться с ним. То же самое, подчеркнул он, касается и ядерного оружия.
«Чтобы применить такое оружие надо тренироваться, надо уметь это делать», — подчеркнул президент Белоруссии.
Он также отметил, что публичное объявление об учениях России и Белоруссии с ТЯО обусловлено текущей обстановкой в мире, эскалацией напряженности. «Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе», — констатировал Лукашенко.