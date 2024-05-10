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Лукашенко рассказал об учениях с тактическим ядерным оружием

МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы тактическое ядерное оружие (ТЯО) — это оружие сдерживания.

Источник: © РИА Новости

«Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. Это оружие сдерживания, все так говорят. Для нас и России это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более», — сказал Лукашенко журналистам в Минске.

Президент подчеркнул, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также нужно учиться обращаться с ним. То же самое, подчеркнул он, касается и ядерного оружия.

«Чтобы применить такое оружие надо тренироваться, надо уметь это делать», — подчеркнул президент Белоруссии.

Он также отметил, что публичное объявление об учениях России и Белоруссии с ТЯО обусловлено текущей обстановкой в мире, эскалацией напряженности. «Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе», — констатировал Лукашенко.

Лукашенко Александр